Лерчек отказалась отвечать на вопросы журналистов перед новым заседанием суда по её делу

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Лерчек вместе с бывшим мужем Артёмом Чекалиным и бизнес-партнёром Романом Вишняком вывела за рубеж более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов. Деньги переводились на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Артём Чекалин уже осуждён на 7 лет колонии, Вишняк получил 2,5 года. Дело Лерчек, которая вину не признает, было приостановлено из-за болезни, однако к концу июля его возобновили, так как медицинских противопоказаний для участия в заседаниях не найдено.