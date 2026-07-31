В Австралии признали провал идеи с ограничением соцсетей для детей до 16 лет

Запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет в Австралии полностью провалился. Ограничения соцсетей привели лишь к незначительному сокращению числа несовершеннолетних пользователей. А это говорит о том, что закон просто не соблюдается. Об этом со ссылкой на отчет Австралийского управления по безопасности в интернете сообщает Вloomberg.