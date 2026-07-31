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В Австралии признали провал идеи с ограничением соцсетей для детей до 16 лет

В Австралии провалился эксперимент по запрету соцсетей для несовершеннолетних.

Источник: Комсомольская правда

Запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет в Австралии полностью провалился. Ограничения соцсетей привели лишь к незначительному сокращению числа несовершеннолетних пользователей. А это говорит о том, что закон просто не соблюдается. Об этом со ссылкой на отчет Австралийского управления по безопасности в интернете сообщает Вloomberg.

В документе отмечается, что после принятия ограничений доля лиц младше 16 лет, сообщивших об использовании социальных сетей в марте, составила 81,5%. Однако до вступления закона в силу соцсетями в Австралии пользовали 85,9% несовершеннолетних.

При этом большинство несовершеннолетних пользователей смогли сохранить свои аккаунты или создать новые. Это, подчеркивают эксперты, в основном произошло из-за отсутствия эффективного контроля и проверок возраста на платформах.

Ранее президент этой страны Эммануэль Макрон заявил, что во Франции могут установить возрастной ценз для пользователей социальных сетей.

При этом в российской Госдуме уверены, что ограничение или запрет на доступ к социальным сетям для несовершеннолетних не является правильной позицией. Такой шаг не принесёт пользы, так как дети и подростки найдут способ обойти запрет при помощи других гаджетов или технологий.

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