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Стрелки из Хабаровского края примут участие в четвертом турнире снайперов в Якутии

В октябре этого года пройдет четвертый ежегодный турнир по высокоточной стрельбе в дисциплине «Боевой снайпинг» имени Героя Советского Союза Охлопкова. "Турнир станет международным. На сегодня уже заявились четыре страны. Мы посмотрим, если коллеги подтвердят свои заявки, и мы их, конечно, пригласим. На совещании обсуждались вопросы того, чтобы турнир действительно соответствовал статусу международного и была проведена.

В октябре этого года пройдет четвертый ежегодный турнир по высокоточной стрельбе в дисциплине «Боевой снайпинг» имени Героя Советского Союза Охлопкова. «Турнир станет международным. На сегодня уже заявились четыре страны. Мы посмотрим, если коллеги подтвердят свои заявки, и мы их, конечно, пригласим. На совещании обсуждались вопросы того, чтобы турнир действительно соответствовал статусу международного и была проведена подготовка на должном уровне как для наших бойцов и спортсменов, так и для наших гостей», — сказал Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Турнир пройдет в учебно-стрелковом центре «Сулус» в Якутии. Соревнования пройдут в виде первенства в составе снайперской пары, один из участников которой будет стрелком, а второй — наблюдателем-корректировщиком. Соревнования будут проводиться в светлое и темное время суток, «день» и «ночь» соответственно. К участию допускают военнослужащих Минобороны России, сотрудников силовых ведомств, инструкторский состав учебных центров силовых структур и гражданских стрелков. От Хабаровского края в турнире примут участие сборные команды из центра «Воин».

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