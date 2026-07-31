В Красноярском крае стабилизируются поставки бензина и дизеля

В Красноярском крае на АЗС крупных нефтяных компаний стабилизируются поставки бензина и дизельного топлива. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли.
По данным ведомства, положительная динамика отмечается по обеспечению ходовыми марками бензина на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний, работающих в регионе. Нормализуется и ситуация с дизельным топливом. С 29 июля в АО «Красноярскнефтепродукт» сняли лимиты на отпуск ДТ. Теперь на большинстве станций этой сети дизель можно покупать без ограничений, топливо отпускают в баки автомобилей.
Исключение сохраняется только для отдельных АЗС в удаленных и труднодоступных территориях, где есть особенности логистики. В минпромторге отметили, что особое внимание уделяется снабжению экстренных служб: МЧС, скорой помощи и аварийно-спасательных формирований. Их потребности полностью закрыты.
Региональный штаб продолжает контролировать обеспеченность топливом транспорта, сельского хозяйства, строительства и ЖКХ.