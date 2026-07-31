В Красноярском крае стабилизируются поставки бензина и дизеля

По данным ведомства, положительная динамика отмечается по обеспечению ходовыми марками бензина на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний, работающих в регионе. Нормализуется и ситуация с дизельным топливом. С 29 июля в АО «Красноярскнефтепродукт» сняли лимиты на отпуск ДТ. Теперь на большинстве станций этой сети дизель можно покупать без ограничений, топливо отпускают в баки автомобилей.