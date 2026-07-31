Ожирением страдают до 30% жителей Нижегородской области

Исследование охватило 98,3 тысячи человек из 85 регионов. Нижегородская область вошла в группу субъектов с уровнем ожирения 26−30%. Выше показатели в Орловской, Калужской и Рязанской областях (31−35%), ниже — в Чечне, Астраханской области и Москве (10−15%).