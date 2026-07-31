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Ожирением страдают до 30% жителей Нижегородской области

Рост распространённости ожирения связан с увеличением числа хронических недугов — в частности, диабета 2‑го типа, гипертонии, атеросклероза и ряда онкологических заболеваний.

В Нижегородской области ожирением страдает до 30% взрослого населения — такие данные получены по итогам федерального опроса 2022 года, проанализированного специалистами Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ, сообщает MAX-канал «Бокал Прессека».

Исследование охватило 98,3 тысячи человек из 85 регионов. Нижегородская область вошла в группу субъектов с уровнем ожирения 26−30%. Выше показатели в Орловской, Калужской и Рязанской областях (31−35%), ниже — в Чечне, Астраханской области и Москве (10−15%).

В целом по России ожирение выявлено у 24% взрослых (каждый четвёртый): 72% — первая степень, 21% — вторая, 7% — третья. Ещё 40% респондентов имеют избыточную массу тела.

Чаще ожирение диагностируют у женщин (28%), сельских жителей (29%), людей с хроническими заболеваниями и тревожно‑депрессивными состояниями (по 32%). В зоне повышенного риска — пенсионеры, госслужащие и бизнесмены.

Рост распространённости ожирения связан с увеличением числа хронических недугов — в частности, диабета 2‑го типа, гипертонии, атеросклероза и ряда онкологических заболеваний. Основные факторы риска — избыток жиров и простых сахаров в рационе, дефицит клетчатки, витаминов и минералов.

Ранее первых пациентов с ожирением прооперировали по ОМС в Нижнем Новгороде.