Диетолог Редина объяснила, каким маслом заправлять летние салаты

Для классического летнего салата лучше всего подходит высокоолеиновое подсолнечное масло. Оно богато Омега-6 и витамином Е, который действует как мощный антиоксидант. Такое масло имеет красивый янтарный цвет и может содержать лёгкий осадок на дне. Это не должно вас пугать, так как осадок состоит из фосфолипидов, которые являются строительным материалом для клеток мозга.