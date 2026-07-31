Диетолог Редина объяснила, каким маслом заправлять летние салаты

Летом мы с удовольствием едим салаты из свежих помидоров, огурцов и зелени. Однако часто вместо пользы мы получаем тяжесть в желудке или ощущаем, что овощи не усваиваются. Причина кроется не в качестве продуктов, а в заправке, которую мы используем.
Диетолог Ольга Редина в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, что без качественного жира организм не сможет усвоить витамины и полезные вещества из овощей. Например, каротиноиды из моркови, ликопин из помидоров и витамин К из петрушки. Однако если заправить салат очищенным маслом, полученным при высоких температурах, мы получим только пустые калории и вредные оксиданты.
Редина подчёркивает, что масла делятся на две категории: те, что боятся тепла, и те, что предназначены для жарки. Для заправки салатов лучше использовать масла из первой категории — нерафинированные масла холодного отжима. Они сохраняют все полезные свойства и придают салату приятный вкус.
Рафинированное масло проходит процесс обработки высокими температурами. В результате из него удаляются все полезные вещества, и остаётся только чистый триглицерид, не содержащий витаминов. Поэтому для салатов нужно выбирать нерафинированное масло, которое имеет характерный запах.
Для классического летнего салата лучше всего подходит высокоолеиновое подсолнечное масло. Оно богато Омега-6 и витамином Е, который действует как мощный антиоксидант. Такое масло имеет красивый янтарный цвет и может содержать лёгкий осадок на дне. Это не должно вас пугать, так как осадок состоит из фосфолипидов, которые являются строительным материалом для клеток мозга.
В более сложные салаты, например, с рукколой, запечённой свёклой или авокадо, диетолог рекомендует добавлять льняное масло. Оно содержит большое количество альфа-линоленовой кислоты (Омега-3), которая необходима для работы мозга. Однако льняное масло нужно хранить в холодильнике и не использовать, если оно стало горьким, так как окисленная Омега-3 может повредить сосуды.
Оливковое масло Extra Virgin также является отличным выбором для заправки салатов. Оно содержит полифенолы, которые защищают сосуды от атеросклероза. Чтобы сохранить полезные свойства, масло должно быть в тёмной бутылке и храниться в прохладном месте.
Горчичное масло обладает антисептическими свойствами и хорошо сочетается с редькой и белокочанной капустой. Тыквенное масло темно-зелёного цвета рекомендуется мужчинам для поддержания репродуктивной функции.
Важно помнить, что масла боятся света, кислорода и тепла. Поэтому их не следует хранить на открытых полках или в кухонных шкафчиках над плитой. Лучше всего держать масла в холодильнике в тёмных бутылках.