Учащиеся новосибирского лицея завоевали золото и бронзу на олимпиаде в Риме

По итогам заключительного этапа Артём Шимун завоевал золотую медаль по математике. Макар Удот стал бронзовым призёром по математике и по программированию. Всего в олимпиаде в этом учебном году приняли участие более 38 тысяч человек из 153 стран, в финале соревновались 1 154 участника из 54 стран.