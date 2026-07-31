Учащиеся новосибирского лицея завоевали золото и бронзу на олимпиаде в Риме

В Италии завершился финал международной STEM Olympiad. Учащиеся 6-го БАС класса лицея № 22 «Надежда Сибири» Артём Шимун и Макар Удот прошли пять квалификационных этапов и вошли в число финалистов, сообщили в мэрии Новосибирска.
По итогам заключительного этапа Артём Шимун завоевал золотую медаль по математике. Макар Удот стал бронзовым призёром по математике и по программированию. Всего в олимпиаде в этом учебном году приняли участие более 38 тысяч человек из 153 стран, в финале соревновались 1 154 участника из 54 стран.
Олимпиада ориентирована на учащихся, увлечённых сферой STEM, задания направлены на решение практических задач в области математики, программирования и инженерии.
«Поздравляем Артёма и Макара с высокими результатами на международной арене! Желаем новых достижений и побед!», — отметили в мэрии Новосибирска.