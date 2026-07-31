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Учащиеся новосибирского лицея завоевали золото и бронзу на олимпиаде в Риме

Артём Шимун победил по математике, Макар Удот стал призёром по двум дисциплинам.

Источник: Мэрия Новосибирска

В Италии завершился финал международной STEM Olympiad. Учащиеся 6-го БАС класса лицея № 22 «Надежда Сибири» Артём Шимун и Макар Удот прошли пять квалификационных этапов и вошли в число финалистов, сообщили в мэрии Новосибирска.

По итогам заключительного этапа Артём Шимун завоевал золотую медаль по математике. Макар Удот стал бронзовым призёром по математике и по программированию. Всего в олимпиаде в этом учебном году приняли участие более 38 тысяч человек из 153 стран, в финале соревновались 1 154 участника из 54 стран.

Олимпиада ориентирована на учащихся, увлечённых сферой STEM, задания направлены на решение практических задач в области математики, программирования и инженерии.

«Поздравляем Артёма и Макара с высокими результатами на международной арене! Желаем новых достижений и побед!», — отметили в мэрии Новосибирска.