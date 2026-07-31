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Идеально к мясу: 3 лучших рецепта закусок к шашлыку

Овощи, лаваш с начинкой и маринованный лук.

Источник: РБК Life

Идеальная закуска к шашлыку должна быть свежей или приготовленной на углях, чтобы сбалансировать вкус мяса, оттенить аромат и расставить аппетитные акценты. На огне прекрасно готовится не только мясо на шампуре, но и рыба, курица, овощи, молодой картофель, лепешки, кукуруза. Именно такие блюда делают пикник интереснее и не перегружают калориями организм, пишет проект «РБК Вино».

Ниже собрали для вас три рецепта закусок для шашлыка.

Овощи на гриле.

Овощи станут отличным гарниром к шашлыку. Учтите, что плотный картофель, тыкву, морковь и свеклу предварительно нужно отварить. А вот перцы, томаты, кабачки, баклажаны и спаржу можно жарить сразу. Кабачки, баклажаны, сладкий перец, лук, томаты, молодая кукуруза — все это на огне становится слаще, собраннее по вкусу и требует только соли, масла и, возможно, ложки йогуртового соуса.

Овощи на гриле.

(Фото: Peredniankina / Shutterstock / FOTODOM).

Ингредиенты.

Кабачки, баклажаны, томаты или перец;

Подсолнечное масло;

Соевый соус;

Лимонный сок;

Чеснок;

Семена фенхеля;

Соль и перец (по вкусу).

Как приготовить.

Помойте овощи и по необходимости очистите.

Нарежьте кабачки, баклажаны и томаты кружочками, перец — пополам.

Приготовьте маринад: смешайте соевый соус, подсолнечное масло, добавьте немного лимонного сока, семена фенхеля, пропущенный через пресс чеснок.

Поместите в смесь овощи и оставьте мариноваться на 30 минут.

Маринованные овощи разложите на гриле и жарьте на углях несколько минут с каждой стороны.

Перед подачей можно по вкусу посолить, поперчить овощи и сбрызнуть лимонным соком.

Лаваш с зеленью и сыром.

Лаваш с зеленью и сыром.

(Фото: alely / Shutterstock / FOTODOM).

Эта закуска дополнит шашлык нежным вкусом сыра и зелени и хрустящей текстурой поджаренного лаваша.

Ингредиенты.

Лаваш — 2 шт;

Укроп —1 пучок;

Петрушка — 1 пучок;

Твердый сыр —150 г;

Майонез — 50 мл.

Как приготовить.

Натрите сыр и измельчите зелень.

Лаваш разрежьте на два прямоугольника. Смажьте майонезом.

Разложите начинку на одну половину: равномерно распределите сыр и зелень.

Прикройте второй половиной лаваша.

Установите решетку на мангал с умеренно жаркими углями.

Готовьте лаваш с начинкой на мангале буквально по 30 секунд с каждой стороны. Когда лаваш подрумянится — можно снимать и разрезать на более мелкие порционные части для закуски.

Маринованный лук.

Маринованный лук.

(Фото: Didebashvili.GEO / Shutterstock / FOTODOM).

Такая простейшая закуска подойдет к любому мясу, приготовленному на углях или угольном гриле, а также к люля-кебабу, купатам и даже обычным сосискам, поджаренным на мангале.

Ингредиенты.

Лук репчатый — 4−5 крупных головок;

Уксус яблочный 6% — 2 ст. ложки;

Сахар — 2 ст. ложки;

Соль — 0,5 ч. ложки.

Как приготовить.

Подготовьте лук, яблочный или виноградный уксус, сахар и соль.

Тонко, но не мелко нашинкуйте лук, обожмите его руками.

Сбрызните лук фруктовым уксусом, добавьте соль, сахар и все перемешайте. Удобно готовить эту закуску в герметичном контейнере или в банке с крышкой, чтобы периодически встряхивать.

В течение 15 минут лук даст сок и замаринуется.

Хрустящий и приятный на вкус маринованный лук к шашлыку готов.

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