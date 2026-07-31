Идеально к мясу: 3 лучших рецепта закусок к шашлыку

Идеальная закуска к шашлыку должна быть свежей или приготовленной на углях, чтобы сбалансировать вкус мяса, оттенить аромат и расставить аппетитные акценты. На огне прекрасно готовится не только мясо на шампуре, но и рыба, курица, овощи, молодой картофель, лепешки, кукуруза. Именно такие блюда делают пикник интереснее и не перегружают калориями организм, пишет проект «РБК Вино».
Ниже собрали для вас три рецепта закусок для шашлыка.
Овощи на гриле.
Овощи станут отличным гарниром к шашлыку. Учтите, что плотный картофель, тыкву, морковь и свеклу предварительно нужно отварить. А вот перцы, томаты, кабачки, баклажаны и спаржу можно жарить сразу. Кабачки, баклажаны, сладкий перец, лук, томаты, молодая кукуруза — все это на огне становится слаще, собраннее по вкусу и требует только соли, масла и, возможно, ложки йогуртового соуса.
Овощи на гриле.
(Фото: Peredniankina / Shutterstock / FOTODOM).
Ингредиенты.
Кабачки, баклажаны, томаты или перец;
Подсолнечное масло;
Соевый соус;
Лимонный сок;
Чеснок;
Семена фенхеля;
Соль и перец (по вкусу).
Как приготовить.
Помойте овощи и по необходимости очистите.
Нарежьте кабачки, баклажаны и томаты кружочками, перец — пополам.
Приготовьте маринад: смешайте соевый соус, подсолнечное масло, добавьте немного лимонного сока, семена фенхеля, пропущенный через пресс чеснок.
Поместите в смесь овощи и оставьте мариноваться на 30 минут.
Маринованные овощи разложите на гриле и жарьте на углях несколько минут с каждой стороны.
Перед подачей можно по вкусу посолить, поперчить овощи и сбрызнуть лимонным соком.
Лаваш с зеленью и сыром.
Лаваш с зеленью и сыром.
(Фото: alely / Shutterstock / FOTODOM).
Эта закуска дополнит шашлык нежным вкусом сыра и зелени и хрустящей текстурой поджаренного лаваша.
Ингредиенты.
Лаваш — 2 шт;
Укроп —1 пучок;
Петрушка — 1 пучок;
Твердый сыр —150 г;
Майонез — 50 мл.
Как приготовить.
Натрите сыр и измельчите зелень.
Лаваш разрежьте на два прямоугольника. Смажьте майонезом.
Разложите начинку на одну половину: равномерно распределите сыр и зелень.
Прикройте второй половиной лаваша.
Установите решетку на мангал с умеренно жаркими углями.
Готовьте лаваш с начинкой на мангале буквально по 30 секунд с каждой стороны. Когда лаваш подрумянится — можно снимать и разрезать на более мелкие порционные части для закуски.
Маринованный лук.
Маринованный лук.
(Фото: Didebashvili.GEO / Shutterstock / FOTODOM).
Такая простейшая закуска подойдет к любому мясу, приготовленному на углях или угольном гриле, а также к люля-кебабу, купатам и даже обычным сосискам, поджаренным на мангале.
Ингредиенты.
Лук репчатый — 4−5 крупных головок;
Уксус яблочный 6% — 2 ст. ложки;
Сахар — 2 ст. ложки;
Соль — 0,5 ч. ложки.
Как приготовить.
Подготовьте лук, яблочный или виноградный уксус, сахар и соль.
Тонко, но не мелко нашинкуйте лук, обожмите его руками.
Сбрызните лук фруктовым уксусом, добавьте соль, сахар и все перемешайте. Удобно готовить эту закуску в герметичном контейнере или в банке с крышкой, чтобы периодически встряхивать.
В течение 15 минут лук даст сок и замаринуется.
Хрустящий и приятный на вкус маринованный лук к шашлыку готов.
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