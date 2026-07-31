Идеально к мясу: 3 лучших рецепта закусок к шашлыку

Идеальная закуска к шашлыку должна быть свежей или приготовленной на углях, чтобы сбалансировать вкус мяса, оттенить аромат и расставить аппетитные акценты. На огне прекрасно готовится не только мясо на шампуре, но и рыба, курица, овощи, молодой картофель, лепешки, кукуруза. Именно такие блюда делают пикник интереснее и не перегружают калориями организм, пишет проект «РБК Вино».