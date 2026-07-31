В Красноярском крае выявили 61 преступление по легализации преступных доходов

За первое полугодие 2026 года в Красноярском крае выявили 61 преступление, связанное с легализацией преступных доходов. Раскрываемость таких преступлений составила 96,4%. По числу выявленных фактов край занял первое место в Сибирском федеральном округе и третье место в России. Чаще всего незаконные доходы пытались легализовать после экономических преступлений и преступлений, связанных с оборотом наркотиков. За шесть месяцев в регионе осудили 17 фигурантов по таким делам. В доход государства конфисковали имущество на сумму более 65 млн рублей. Один из таких случаев рассмотрели в Норильске. Руководитель коммерческой организации при исполнении двух муниципальных контрактов на сумму более 106 млн рублей предоставил заказчику недостоверные документы о выполненных работах. По версии следствия, часть работ фактически не была выполнена, а материалы заменили на более дешевые. Полученными бюджетными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, а затем через цепочку фиктивных сделок приобрел нежилое помещение. Так он пытался придать законный вид преступным доходам. Суд признал его виновным в мошенничестве и легализации денежных средств. Мужчину приговорили к шести годам колонии, с него взыскали сумму ущерба, а недвижимость, купленную на преступные доходы, обратили в доход государства. В прокуратуре края сообщили, что продолжат координировать работу правоохранительных органов по выявлению преступных доходов, их легализации и обращению незаконно приобретенного имущества в доход государства. Напомним, что ранее прокуратура потребовала от администрации Канска отремонтировать жилье для детей-сирот.