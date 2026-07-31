Неделя спортивных праздников ко Дню физкультурника стартует в Амурском районе

В Амурском районе с 6 по 15 августа пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году День физкультурника пройдет особенно ярко, поскольку 2026 год в Хабаровском крае по поручению губернатора региона Дмитрия Демешина объявлен Годом спорта.
Первые события состоятся уже 6 августа. В этот день пройдет чемпионат города по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Вечером в амурском Доме молодежи начнется показ фильма под открытым небом в рамках акции «Кино с Первыми». Гостям мероприятия покажут «Первый на Олимпе» о становлении легенды советского гребного спорта Юры Тюкалова.
7 августа в спортивном комплексе «Восход» поселка Эльбан торжественно наградят юных спортсменов.
Наибольшее количество событий запланировано на 8 августа.
В ДО «Юность» стартует первенство по дартсу среди юношей и девушек.
Главные события развернутся в городском парке Амурска. На молодежном фестивале «ЗдоровоФЕСТ» гостей ждут показательные выступления и соревнования по самокатному спорту, мастер-классы, адаптивные настольные игр. Здесь же пройдет городской блиц-турнир по шахматам.
Завершится праздничная неделя 15 августа —в «Юности» пройдет городской турнир по настольному теннису.
Все соревнования и фестиваль пройдут под девизом «Движение! Энергия! Победы!».