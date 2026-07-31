Неделя спортивных праздников ко Дню физкультурника стартует в Амурском районе

В Амурском районе с 6 по 15 августа пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году День физкультурника пройдет особенно ярко, поскольку 2026 год в Хабаровском крае по поручению губернатора региона Дмитрия Демешина объявлен Годом спорта.