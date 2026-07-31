На месте старого зоопарка в Перми нашли еще одно захоронение

Иван Мелюшкин — представитель второго поколения купеческой династии, которую основал его отец Герасим Малюшкин, начавший хлебную и пряничную торговлю в Перми в 1852 году и записавшийся в купечество в 1867-м. С 1878 года дело перешло к старшему сыну — Ивану Герасимовичу. Он расширил семейный бизнес, добавив к кондитерскому и хлебобулочному производству торговлю винными и колониальными товарами.