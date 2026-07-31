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В Пермском крае за полгода кибермошенники похитили более 1 млрд рублей

В регионе зарегистрировано 4 555 преступлений с использованием IT-технологий.

Кибермошенники украли более 1 миллиарда рублей за первые полгода 2026 года, сообщили в УФСБ России по Пермскому краю.

В Прикамье зарегистрировано 4 555 преступлений с использованием IT-технологий. Злоумышленники используют средства анонимизации: подменяют номера телефонов, общаются через мессенджеры, применяют нейросети и подделывают изображения должностных лиц, геральдику ведомств и банков.

В ряде случаев координация мошенников идёт с территории Украины. Жертв вовлекают в преступления через социальную инженерию, шантаж и угрозы.

В июле 2026 года сотрудники УФСБ предотвратили на стадии приготовления преступление, которое планировал совершить житель Прикамья на объектах железной дороги.

В ведомстве напоминают: по статье 31 УК РФ гражданин освобождается от уголовной ответственности, если добровольно и окончательно отказался от преступления и своевременно сообщил о вовлечении в противоправную деятельность. Сделать это можно через правоохранительные органы.

Напомним, в январе 2026 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Чусовском железнодорожном мосту.