Спортивно-этнокультурный праздник «ЭТНОРАН» и «Тропа Мэргэна» пройдет в Комсомольском районе

8 августа в селе Верхняя Эконь Комсомольского района состоится спортивно-этнокультурный праздник «Этноран» и «Тропа Мэргэна». Спортивная часть начнется с соревнований по парусному спорту — «Малый кубок Амура — 2026». После этого пройдет скандинавская ходьба, велогонка на 25 км, беговые дистанции на 2,5 км, 9 км, 12 км, 20 км, а также забег по грунтовым и асфальтовым дорогам на 5 км и 10 км. Также пройдет семейный костюмированный забег на 2,5 км — участники должны выступать командами от 3 человек в единой форме с элементами национальной одежды народов мира. Дети до 14 лет бегут в сопровождении родителей. В конце дня состоится этнокультурный фестиваль «Гучкули Аня». Гости познакомятся с бытом и культурой коренных народов, посетят мастер-классы по народным промыслам, попробуют блюда национальной кухни и примут участие в состязаниях по национальным видам спорта, конкурсах и ярмарке.