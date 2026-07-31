Выставка к 100-летию Комсомольского района откроется в краеведческом музее Города юности (6+)

5 августа в 11:00 в краеведческом музее Комсомольска-на-Амуре откроется выставка «100 лет на берегах Амура». Экспозиция приурочена к столетнему юбилею Комсомольского района. Район был образован 4 января 1926 года как Нижнетамбовский район в составе Дальневосточного края, а в 1932 году получил современное название. В 1965 году из его состава выделился Амурский район, в 1977-м — Солнечный. Сегодня Комсомольский район — одна из наиболее динамично развивающихся территорий Хабаровского края, в состав которой входит 21 муниципальное образование.