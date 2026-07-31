El Confidencial: 40 тысяч человек могли незаконно проникнуть в испанскую Сеуту

По словам главы итальянского правительства, Рим не намерен отказываться от жесткой политики в отношении нелегальной миграции. После обсуждения ситуации с министром внутренних дел Маттео Пиантедози Мелони подчеркнула, что защита границ, борьба с торговлей людьми и эффективная репатриация останутся приоритетами правительства.