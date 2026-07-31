El Confidencial: 40 тысяч человек могли незаконно проникнуть в испанскую Сеуту

Около 40 тысяч человек могли незаконно попасть в испанский автономный город Сеута из Марокко. Об этом сообщает El Confidencial со ссылкой на оценки испанской гражданской гвардии.
По данным издания, поток мигрантов не прекратился в ночное время, они продолжали прибывать на территорию города. Ситуация вызвала обеспокоенность у местных властей.
На фоне обострения обстановки Испания решила привлечь военных для поддержки сил безопасности в Сеуте. 31 июля город посетят премьер-министр страны Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка, передает газета.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что власти готовы принять чрезвычайные меры для защиты государственных границ, включая возможную приостановку действия Шенгенской зоны с Испанией. Поводом стало резкое увеличение потока нелегальных мигрантов в испанский эксклав Сеута.
По словам главы итальянского правительства, Рим не намерен отказываться от жесткой политики в отношении нелегальной миграции. После обсуждения ситуации с министром внутренних дел Маттео Пиантедози Мелони подчеркнула, что защита границ, борьба с торговлей людьми и эффективная репатриация останутся приоритетами правительства.