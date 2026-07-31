Умер чемпион мира по футболу 1982 года Франко Барези

Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии и трехкратный победитель Лиги чемпионов Франко Барези умер в возрасте 66 лет. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила в соцсетях пресс-служба ФК «Милан».
Причина смерти не раскрывается. Ранее, 29 июля, ряд итальянских СМИ уже сообщал о смерти Барези, однако тогда «Милан» опроверг эту информацию, заявив, что легендарный футболист «переживает тяжелый период».
Барези всю профессиональную карьеру провел в «Милане», выступая за клуб с 1978 по 1997 год. Он сыграл 716 матчей и занимает второе место в истории команды по этому показателю, уступая лишь Паоло Мальдини (901). Защитник забил 33 мяча и отдал 24 результативные передачи, шесть раз выиграл чемпионат Италии, четыре раза — Суперкубок страны, а также трижды стал победителем Лиги чемпионов — в 1989, 1990 и 1994 годах. В те же годы он завоевал Суперкубок УЕФА.
За сборную Италии Барези провел 81 матч и забил один гол. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира 1982 года, серебряным призером чемпионата мира 1994 года, бронзовым призером мирового первенства 1990 года и завоевал бронзу чемпионата Европы 1988 года. В 2013 году Барези был включен в Зал славы итальянского футбола.