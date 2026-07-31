Умер чемпион мира по футболу 1982 года Франко Барези

Барези всю профессиональную карьеру провел в «Милане», выступая за клуб с 1978 по 1997 год. Он сыграл 716 матчей и занимает второе место в истории команды по этому показателю, уступая лишь Паоло Мальдини (901). Защитник забил 33 мяча и отдал 24 результативные передачи, шесть раз выиграл чемпионат Италии, четыре раза — Суперкубок страны, а также трижды стал победителем Лиги чемпионов — в 1989, 1990 и 1994 годах. В те же годы он завоевал Суперкубок УЕФА.