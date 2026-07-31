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Дом поврежден в результате атаки БПЛА в Воронежской области

В ночь на 31 июля силы ПВО обнаружили и уничтожили восемь беспилотников в небе над Воронежем и тремя районами области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Пострадавших нет. По информации главы региона, в результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов повреждены остекление и дверь частного дома.

Источник: Коммерсантъ

В ночь на 31 июля силы ПВО обнаружили и уничтожили восемь беспилотников в небе над Воронежем и тремя районами области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Пострадавших нет. По информации главы региона, в результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов повреждены остекление и дверь частного дома.

По данным регионального МЧС, опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе накануне в 22:10. В 22:26 в Богучарском и Россошанском районах сработала воздушная тревога в связи с непосредственной угрозой удара дронов. Около часа спустя сирены прозвучали в Бутурлиновском, Острогожском и Бобровском районах, затем — в Лискинском районе. В областном центре тревога была объявлена в 0:24. Отмена режима опасности атаки БПЛА в Воронежской области последовала в 6:24.

Всего в течение прошедшей ночи, по сведениям Минобороны РФ, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской и Курской областях.

Предыдущей ночью в Воронежской области сбили 40 беспилотников. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в среду, 29 июля, врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев подтвердил, что ряд заправок «Лукойла» в областном центре временно выведены из строя в результате недавних атак ВСУ. Однако он также подчеркнул, что компания не планирует закрывать поврежденные АЗС, их восстановление ускорят, после чего заправки продолжат работу.

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