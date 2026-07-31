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В Батайске слышали громкие звуки утром 31 июля

В Батайске силы ПВО отразили воздушную атаку утром 31 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске утром 31 июля местные жители слышали громкие звуки. По информации оперативных служб, они были связаны с работой ПВО. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.

По его словам, повреждений жилых домов, объектов инфраструктуры и других сооружений на территории города не зафиксировано. Сообщений о пострадавших также не поступало.

— Если вы обнаружили подозрительные предметы или повреждения, не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщайте по телефону 112, — добавил он.

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