В Батайске слышали громкие звуки утром 31 июля

В Батайске утром 31 июля местные жители слышали громкие звуки. По информации оперативных служб, они были связаны с работой ПВО. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.
По его словам, повреждений жилых домов, объектов инфраструктуры и других сооружений на территории города не зафиксировано. Сообщений о пострадавших также не поступало.
— Если вы обнаружили подозрительные предметы или повреждения, не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщайте по телефону 112, — добавил он.
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