В Самаре ускорят снос расселенных домов в 66-м квартале Кировского района

Инвестор готовится получить разрешение на строительство. Дома под первый этап уже расселены, и по итогам совещания с инвестором договорились ускорить их снос, для безопасности жителей и подготовки стройплощадки. Массовое расселение квартала с домами 1940-х годов активизировалось благодаря механизму КРТ: он позволяет быстрее переселять людей в более комфортные условия.