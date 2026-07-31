Виталий Хоценко поздравил жителей с Днём Омской области и с Днём города

Губернатор Виталий Хоценко поздравил омичей с Днём Омской области и с Днём города.
— Этот праздник объединяет всех, кто гордится историей нашего региона и работает на его благо. Сегодня мы вместе создаем современную Омскую область, открытую для новых идей, возможностей, устремленную вперед и только вперед!
Омск — сердце нашего региона, пусть это сердце всегда будет наполнено любовью людей, которые здесь живут! Желаю нам всем мира и добра, благополучия и счастья, процветания Омску и Омской области, — сказал Виталий Павлович.
Напомним, в этом году празднование Дня Омской области и Дня города будет длиться три дня — с 31 июля по 2 августа.