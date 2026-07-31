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Участник террористической «Артподготовки» арестован в Нижегородской области

Участника организации «Артподготовка» (признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ) арестовали в Нижегородской области, ему инкриминировали ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Фигурант — 50-летний москвич, который как сотрудник логистической компании собирал данные о стратегически важных объектах в семи российских регионах, сообщили в Следственном комитете РФ.

Источник: Коммерсантъ

Участника организации «Артподготовка» (признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ) арестовали в Нижегородской области, ему инкриминировали ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Фигурант — 50-летний москвич, который как сотрудник логистической компании собирал данные о стратегически важных объектах в семи российских регионах, сообщили в Следственном комитете РФ.

Собранную информацию обвиняемый передавал украинским спецслужбам для подрыва нацбезопасности РФ, отметили в ведомстве. Он дал признательные показания и рассказал следователям, что сведения предназначались, в том числе, лидеру террористической организации Вячеславу Мальцеву (признан иноагентом), который находится за рубежом, сотрудничает со спецслужбами Украины и Франции и объявлен в международный розыск.

В центре общественных связей ФСБ уточнили, что обвиняемый собирал информацию о предприятиях военно-промышленного комплекса и отправлял ее «кураторам» через мессенджер.

Сейчас следствие проверяет арестанта на причастность к другим преступлениям.

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