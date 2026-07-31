Участник террористической «Артподготовки» арестован в Нижегородской области

Собранную информацию обвиняемый передавал украинским спецслужбам для подрыва нацбезопасности РФ, отметили в ведомстве. Он дал признательные показания и рассказал следователям, что сведения предназначались, в том числе, лидеру террористической организации Вячеславу Мальцеву (признан иноагентом), который находится за рубежом, сотрудничает со спецслужбами Украины и Франции и объявлен в международный розыск.