В дом Нарека Карапетяна пришли с обыском

Ранее сайт KP.RU сообщал, что недавно против Нарека Крапетяна завели уголовное дело. Его подозревают в воспрепятствовании проведению собраний и отмывании денег, полученных преступным путем. Уже 23 июля армянский суд избрал в отношении политика в качестве меры пресечения подписку о невыезде.