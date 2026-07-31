В дом Нарека Карапетяна пришли с обыском

Сотрудники силовых структур Армении явились с обысками в жилище представителя партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Об этом рассказали представители фракции.
Правоохранители сейчас проводят следственные действия по месту его проживания. Подробности относительно оснований для проведения обыска и конкретных обвинений в отношении Карапетяна на данный момент не раскрываются.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что недавно против Нарека Крапетяна завели уголовное дело. Его подозревают в воспрепятствовании проведению собраний и отмывании денег, полученных преступным путем. Уже 23 июля армянский суд избрал в отношении политика в качестве меры пресечения подписку о невыезде.