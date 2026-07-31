В Ростове вынесли приговор экс-начальнику управления торговли Алексею Зайдлину

Алексей Зайдлин возглавил управление в феврале 2023 года. Выпускник физического факультета РГУ в начале 2000-х годов работал в администрации Аксайского района. Затем трудился в коммерческих структурах, в том числе в агрохолдинге «Степь». До последнего назначения был чиновник работал начальником отдела в управлении торговли администрации Ростова-на-Дону.