Средняя сумма автокредита в Ростовской области достигла 1,85 млн рублей

Во втором квартале 2026 года в Ростовской области уровень одобрения заявок на автокредиты для покупки новых автомобилей вырос на 13 п.п. — до 69%. Средняя ставка снизилась до 9,92%, средняя сумма кредита увеличилась до 1,85 млн руб. Таковы данные исследования сервиса еКредит (входит в Авто.ру).