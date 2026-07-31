«Ренессанс лета»: Леус рассказал, какой будет погода в Москве в пятницу, 31 июля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве 31 июля будет солнечно и сухо.
Леус в мессенджере охарактеризовал погоду в пятницу как «ренессанс лета».
Воздух, по словам синоптика, прогреется до 24−26 выше нуля. Скорость ветра будет достигать 5−10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 748 мм рт. ст., что примерно соответствует норме.
1 августа в Москве потеплеет до 27−29 тепла.
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