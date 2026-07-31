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«Ренессанс лета»: Леус рассказал, какой будет погода в Москве в пятницу, 31 июля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве 31 июля будет солнечно и сухо.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве 31 июля будет солнечно и сухо.

Леус в мессенджере охарактеризовал погоду в пятницу как «ренессанс лета».

Воздух, по словам синоптика, прогреется до 24−26 выше нуля. Скорость ветра будет достигать 5−10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 748 мм рт. ст., что примерно соответствует норме.

1 августа в Москве потеплеет до 27−29 тепла.

Читайте материал «Метеоролог Тишковец: жаркие дни не вернутся в Москву и область в августе».

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