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Почти 2 млн рублей заплатит обманутой жительнице ЕАО дроппер из Ульяновской области

Жительнице села Амурзет в ЕАО позвонил неизвестный в мессенджере, представился менеджером инвестиционной компании и предложил дополнительный заработок. По его указанию женщина перевела 3 млн 940 тыс рублей. Прибыли не получила и поняла, что стала жертвой мошенников. В ходе расследования установлено, что часть суммы (1 млн 965 тыс рублей) поступила на счет жителя Ульяновской области, с.

Жительнице села Амурзет в ЕАО позвонил неизвестный в мессенджере, представился менеджером инвестиционной компании и предложил дополнительный заработок. По его указанию женщина перевела 3 млн 940 тыс рублей. Прибыли не получила и поняла, что стала жертвой мошенников. В ходе расследования установлено, что часть суммы (1 млн 965 тыс рублей) поступила на счет жителя Ульяновской области, с которым потерпевшая не знакома. Суд взыскал с дроппера указанную сумму.