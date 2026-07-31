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Число АЗС, работающих в Краснодаре 31 июля, достигло 87

Мониторинг автозаправочных комплексов Краснодара, проведенный Муниципальным центром управления (МЦУ) города, зафиксировал стабильную работу 87 АЗС по состоянию на утро 31 июля. Несмотря на локальные сложности, основные виды топлива остаются широкодоступными.

Источник: Российская газета

Накануне количество функционирующих заправок достигало 86.

Так, бензин АИ‑92 можно приобрести на 77 станциях, АИ‑95 — на 71, АИ‑100 — лишь на 15. Дизельное топливо присутствует на 71 точке. В МЦУ подчеркивают, что перечень работающих АЗС может корректироваться в течение дня.

30 июля наибольшую доступность показывали АИ‑92 и дизельное топливо — они были представлены на 76 станциях каждое. Бензин АИ‑95 встречался на 71 АЗС, то есть несколько реже. Наиболее узкую сеть покрытия имел, как и сегодня, высокооктановый АИ‑100: он был доступен лишь на 12 станциях.

Ограничения на отпуск топлива введены на ряде станций по решению собственников: допускается заправка только в баки автомобилей. Кроме того, 16 АЗС временно не осуществляют продажу горючего, а 11 объектов закрыты в связи с проведением ремонтных работ или ребрендингом.

«Мы отслеживаем ситуацию в оперативном режиме и взаимодействуем с операторами рынка для поддержания баланса поставок», — сообщили в МЦУ Краснодара.

Горожан просят не создавать ажиотажный спрос: отказ от закупок топлива «впрок» поможет минимизировать очереди и гарантировать доступность ресурса для экстренных и регулярных перевозок.