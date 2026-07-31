Число АЗС, работающих в Краснодаре 31 июля, достигло 87

Накануне количество функционирующих заправок достигало 86.
Так, бензин АИ‑92 можно приобрести на 77 станциях, АИ‑95 — на 71, АИ‑100 — лишь на 15. Дизельное топливо присутствует на 71 точке. В МЦУ подчеркивают, что перечень работающих АЗС может корректироваться в течение дня.
30 июля наибольшую доступность показывали АИ‑92 и дизельное топливо — они были представлены на 76 станциях каждое. Бензин АИ‑95 встречался на 71 АЗС, то есть несколько реже. Наиболее узкую сеть покрытия имел, как и сегодня, высокооктановый АИ‑100: он был доступен лишь на 12 станциях.
Ограничения на отпуск топлива введены на ряде станций по решению собственников: допускается заправка только в баки автомобилей. Кроме того, 16 АЗС временно не осуществляют продажу горючего, а 11 объектов закрыты в связи с проведением ремонтных работ или ребрендингом.
«Мы отслеживаем ситуацию в оперативном режиме и взаимодействуем с операторами рынка для поддержания баланса поставок», — сообщили в МЦУ Краснодара.
Горожан просят не создавать ажиотажный спрос: отказ от закупок топлива «впрок» поможет минимизировать очереди и гарантировать доступность ресурса для экстренных и регулярных перевозок.