Число АЗС, работающих в Краснодаре 31 июля, достигло 87

30 июля наибольшую доступность показывали АИ‑92 и дизельное топливо — они были представлены на 76 станциях каждое. Бензин АИ‑95 встречался на 71 АЗС, то есть несколько реже. Наиболее узкую сеть покрытия имел, как и сегодня, высокооктановый АИ‑100: он был доступен лишь на 12 станциях.