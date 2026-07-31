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В Еврейской автономной области объявлено предупреждение о сильных ливнях

В Еврейской автономной области прогнозируются сильные дожди.

Источник: Комсомольская правда

В Еврейской автономной области прогнозируются сильные дожди. Непогода начнётся в ночь на 1 августа и затронет все населённые пункты региона. Спасатели призывают жителей готовиться заранее — без паники, но с уважением к стихии. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по ЕАО Максим Бородин дал рекомендации жителям.

— В грозу не стоит выезжать на природу — лес и поле сейчас не лучшее место, — отметил Максим Бородин. — Будьте аккуратны с печами и электроприборами. Не стойте под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Не заходите в воду — даже если кажется, что дождь смыл всё.

Спасатели напоминают, что при сильных ливнях возможно подтопление низких участков местности, ухудшение видимости на дорогах и обрыв проводов. Жителей просят быть внимательными и по возможности оставаться дома. В случае чрезвычайного происшествия необходимо звонить на единый номер экстренных служб 112. Этот номер стоит сохранить в контактах и показать детям.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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