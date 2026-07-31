В Еврейской автономной области объявлено предупреждение о сильных ливнях

— В грозу не стоит выезжать на природу — лес и поле сейчас не лучшее место, — отметил Максим Бородин. — Будьте аккуратны с печами и электроприборами. Не стойте под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Не заходите в воду — даже если кажется, что дождь смыл всё.