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Новая мера защиты игроманов начнёт действовать в сентябре

С 1 сентября страдающие игроманией смогут устанавливать самозапрет на азартные игры.

Источник: Хабаровский край сегодня

Страдающие игроманией люди с 1 сентября смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Ожидается, что новая мера поможет защитить тысячи людей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Граждане через портал «Госуслуги» смогут подать единому регулятору азартных игр заявление с просьбой включить сведения о себе в перечень отказавшихся от участия в подобных мероприятиях. Таким способом игроманы смогут ограничить себе посещение букмекерских контор, казино, тотализаторов и игровых залов в специальных зонах.

Заявитель сам может определить срок отказа от азартных игр, но его минимальная продолжительность составит 12 месяцев.

Ранее Госдума России приняла законопроект об ответственности казино и букмекеров за прием ставок от людей, которые установили самозапрет на азартные игры.

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