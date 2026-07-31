В Хабаровском крае бегунов позовут на старт в национальных костюмах

Спортивная программа начнётся с соревнований по парусному спорту «Малый кубок Амура — 2026». Также можно будет принять участие в скандинавской ходьбе, велогонке на 25 км и нескольких беговых дистанциях. Для любителей горного рельефа предусмотрены дистанции 2,5, 9, 12 и 20 км, а по грунтовым и асфальтовым дорогам — 5 и 10 км.