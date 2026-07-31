В Хабаровском крае бегунов позовут на старт в национальных костюмах

8 августа в селе Верхняя Эконь Комсомольского района Хабаровского края состоится спортивно-этнокультурный праздник «ЭТНОРАН» и «Тропа Мэргэна». Участников ждут забеги, велогонка, соревнования по парусному спорту и этнокультурный фестиваль «Гучкули Аня», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Спортивная программа начнётся с соревнований по парусному спорту «Малый кубок Амура — 2026». Также можно будет принять участие в скандинавской ходьбе, велогонке на 25 км и нескольких беговых дистанциях. Для любителей горного рельефа предусмотрены дистанции 2,5, 9, 12 и 20 км, а по грунтовым и асфальтовым дорогам — 5 и 10 км.
Отдельно организаторы проведут семейный костюмированный забег на 2,5 км. Команды от трёх человек должны выступать в единой форме с элементами национальной одежды народов мира. Дети до 14 лет смогут участвовать только в сопровождении родителей.
Кульминацией праздника станет этнокультурный фестиваль «Гучкули Аня». Гости смогут познакомиться с бытом и традициями коренных народов, посетить мастер-классы по народным промыслам, попробовать блюда национальной кухни, принять участие в состязаниях по национальным видам спорта, конкурсах и ярмарке.
Забеги открыты для любителей и профессиональных спортсменов. Для участия потребуется медицинская справка, действительная не более шести месяцев на день старта, а также паспорт и страховка. При регистрации участники должны подписать отказ от претензий.
Для участников организуют трансфер из Комсомольска-на-Амуре в Верхнюю Эконь. Автобусы с велосипедами отправятся с 6:00, обратные рейсы запланированы с 15:00.
В день праздника также ограничат движение транспорта. С 7:30 до 13:00 будет закрыт проезд к берегу и обратно, а с 8:30 до 13:00 — по улицам Школьной, Таёжной, Магистральной, Храпая и переулку Таёжному.
Праздник приурочен к Году единства народов России, Году спорта в Хабаровском крае и 100-летию Комсомольского района. Мероприятие организует администрация Комсомольского района при поддержке АНО «Центр развития культуры и спорта “Перспектива”» и бегового клуба «Орлов». Проект проходит совместно с всероссийским «ЭТНОРАНом», который в 2026 году проводит серию забегов в 12 регионах России.