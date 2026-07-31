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ФСБ показала задержание россиянина, собиравшего данные для Киева

ФСБ показала задержание собиравшего данные для Киева россиянина.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ФСБ показала задержание россиянина, собиравшего для Киева данные о российских военных предприятиях.

По информации ФСБ, в Нижегородской области задержан участник запрещенной в РФ террористической организации «Артподготовка»*, собиравший сведения о российских военных предприятиях. В СК РФ сообщили, что в отношении задержанного возбуждено дело об участии в террористической организации.

На кадрах оперативной видеосъемки ФСБ показано, как мужчину задерживают на улице у входе в здание и сажают в микроавтобус.

* Террористическая организация, запрещена в России.