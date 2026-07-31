ФСБ показала задержание россиянина, собиравшего данные для Киева

По информации ФСБ, в Нижегородской области задержан участник запрещенной в РФ террористической организации «Артподготовка»*, собиравший сведения о российских военных предприятиях. В СК РФ сообщили, что в отношении задержанного возбуждено дело об участии в террористической организации.