Эксперт рассказала, какие продукты могут подешеветь в августе

В разгар масштабной уборочной кампании в России могут подешеветь овощи открытого грунта. Об этом РИА Новости рассказала старший аналитик инвесткомпании Валерия Попова.
По ее словам, рост предложения от отечественных производителей усиливает конкуренцию и сдерживает розничные цены на отдельные товары. Заметнее всего это может отразиться на традиционном «борщевом наборе»: картофеле, капусте, моркови, свекле и луке. Также в сезон могут стать дешевле помидоры, огурцы, кабачки и свежая зелень.
При этом эксперт напомнила, что осенью, когда уборочная кампания завершится, цены на овощи и фрукты снова могут вырасти. В непродовольственном сегменте магазины в это время обычно распродают садовый инвентарь, летнюю одежду и климатическую технику, освобождая полки под осенний ассортимент.
А вот импортозависимые товары, например электроника, обувь и парфюмерия, в августе могут подорожать из-за колебаний валютного курса.