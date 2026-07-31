Эксперт рассказала, какие продукты могут подешеветь в августе

При этом эксперт напомнила, что осенью, когда уборочная кампания завершится, цены на овощи и фрукты снова могут вырасти. В непродовольственном сегменте магазины в это время обычно распродают садовый инвентарь, летнюю одежду и климатическую технику, освобождая полки под осенний ассортимент.