Трамп «не уверен», что США готовы передать Украине лицензии на ракеты для Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решения о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракет Patriot. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.
По словам американского лидера, он «не уверен», что Вашингтон пойдет на такой шаг, однако подчеркнул, что администрация США «изучает этот вопрос».
— Это очень необычное оружие, и мы должны быть немного осторожны с тем, кому выдаем лицензии. Мы, вообще-то, не раздаем лицензии на такую технику, — заявил глава Белого дома в беседе с изданием.
Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил с главой Белого дома Дональдом Трампом о производстве ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot и необходимости «активизировать дипломатический процесс».
В начале июля Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон планирует передать Киеву лицензию на самостоятельное производство зенитно-ракетного комплекса. При этом Белый дом не намерен передавать стране готовые перехватчики.