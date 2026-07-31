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Трамп «не уверен», что США готовы передать Украине лицензии на ракеты для Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решения о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракет Patriot. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решения о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракет Patriot. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

По словам американского лидера, он «не уверен», что Вашингтон пойдет на такой шаг, однако подчеркнул, что администрация США «изучает этот вопрос».

— Это очень необычное оружие, и мы должны быть немного осторожны с тем, кому выдаем лицензии. Мы, вообще-то, не раздаем лицензии на такую технику, — заявил глава Белого дома в беседе с изданием.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил с главой Белого дома Дональдом Трампом о производстве ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot и необходимости «активизировать дипломатический процесс».

В начале июля Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон планирует передать Киеву лицензию на самостоятельное производство зенитно-ракетного комплекса. При этом Белый дом не намерен передавать стране готовые перехватчики.

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