Эксперт объяснил «холод» Зеленского и Нетаньяху на фото в США

«Было видно, что это не самый приятный и не самый теплый разговор», — отметил Лукьянов.
Как пояснил эксперт, холодность между Нетаньяху и Зеленским объясняется соперничеством между Киевом и Тель-Авивом, которое связано с борьбой за американские ресурсы военной помощи. Обе страны стремятся получить компоненты для систем противовоздушной обороны и боеприпасы. «Поскольку эти ресурсы ограничены, у них нет повода для обсуждений», — добавил собеседник «Ленты.ру».
Напомним, оба политика приезжали в Вашингтон на похороны сенатора Линдси Грэма*. С каждым из них Дональд Трамп провел переговоры. Короткая встреча Нетаньяху и Зеленского произошла на траурной церемонии. Они обменялись несколькими словами.
Как указывает газета The Wall Street Journal (WSJ), Нетаньяху также был холодно встречен американским президентом Дональдом Трампом.
* Включен в перечень террористов и экстремистов в России.