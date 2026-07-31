Эксперт объяснил «холод» Зеленского и Нетаньяху на фото в США

Как пояснил эксперт, холодность между Нетаньяху и Зеленским объясняется соперничеством между Киевом и Тель-Авивом, которое связано с борьбой за американские ресурсы военной помощи. Обе страны стремятся получить компоненты для систем противовоздушной обороны и боеприпасы. «Поскольку эти ресурсы ограничены, у них нет повода для обсуждений», — добавил собеседник «Ленты.ру».