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Эксперт объяснил «холод» Зеленского и Нетаньяху на фото в США

Фото, запечатлевшее момент, когда президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обмениваются репликами на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*, демонстрирует, что их беседа была весьма прохладной. С таким утверждением выступил научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Gripas Yuri/Abaca/Sipa USA/ТАСС

«Было видно, что это не самый приятный и не самый теплый разговор», — отметил Лукьянов.

Как пояснил эксперт, холодность между Нетаньяху и Зеленским объясняется соперничеством между Киевом и Тель-Авивом, которое связано с борьбой за американские ресурсы военной помощи. Обе страны стремятся получить компоненты для систем противовоздушной обороны и боеприпасы. «Поскольку эти ресурсы ограничены, у них нет повода для обсуждений», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Напомним, оба политика приезжали в Вашингтон на похороны сенатора Линдси Грэма*. С каждым из них Дональд Трамп провел переговоры. Короткая встреча Нетаньяху и Зеленского произошла на траурной церемонии. Они обменялись несколькими словами.

Согласно ранее опубликованной информации в газете Haaretz, израильский премьер отказался от личной встречи с украинским лидером в США. Один из источников издания назвал уточнил, что израильская сторона назвала причиной отказа от переговоров плотный график Нетаньяху в США.

Как указывает газета The Wall Street Journal (WSJ), Нетаньяху также был холодно встречен американским президентом Дональдом Трампом.

* Включен в перечень террористов и экстремистов в России.

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