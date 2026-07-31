Сергей Булатов возглавил ГКБ имени М. А. Тверье

Вся профессиональная карьера Сергея Борисовича связана с этим медицинским учреждением. После окончания Пермской государственной медицинской академии по специальности «Лечебное дело» он прошел интернатуру по хирургии и в 2001 году начал работать врачом-травматологом-стажером. За годы работы он накопил большой опыт в лечении пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также в управлении медицинским коллективом.