В Тульской области определят лучшего в стране оператора станков

Федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Оператор станков с программным управлением» пройдет в Тульской области с 23 по 25 сентября. Мероприятие организовано при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в центре занятости населения региона.
«Выбор данной номинации для нашего региона не случаен: Тульская область обладает мощным промышленным потенциалом, в регионе широко представлены предприятия металлообработки и оборонно-промышленного комплекса. Сегодня 27 предприятий нашего региона предлагают около 179 рабочих мест со средней заработной платой 90 тысяч рублей», — сказал министр труда региона Алексей Федосеев.
В этом году за звание лучшего оператора станков с ПУ поборются около 20 специалистов — это в два раза больше, чем в прошлом году. Непосредственно в Тульской области в 2026 году определены девять победителей регионального уровня по следующим номинациям: «Ветеринарный фельдшер», «Мастер отделочных работ», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Оператор станков с программным управлением», «Сварщик», «Швея», «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», «Повар», «Электромонтер». Впервые в регионе, как и по всей стране, прошел конкурс профмастерства для участников СВО в номинации «Второй старт».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.