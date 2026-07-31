В Тульской области определят лучшего в стране оператора станков

В этом году за звание лучшего оператора станков с ПУ поборются около 20 специалистов — это в два раза больше, чем в прошлом году. Непосредственно в Тульской области в 2026 году определены девять победителей регионального уровня по следующим номинациям: «Ветеринарный фельдшер», «Мастер отделочных работ», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Оператор станков с программным управлением», «Сварщик», «Швея», «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», «Повар», «Электромонтер». Впервые в регионе, как и по всей стране, прошел конкурс профмастерства для участников СВО в номинации «Второй старт».