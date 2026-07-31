В Калининграде в пятницу будет теплее, чем в Сочи

В Калининградской области сегодня по-настоящему лдетний день. Примерно к 10 утра по всей области воздух прогреется до +25…+27°С. На побережье не исключены дожди и температура чуть понизится — до +22…+24°С.
Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в Калининграде и на западе региона до +27…+29°С, после 12−13 часов температура спадет до +23…+26°С.
В центральной и восточной части региона воздух прогреется до +30…+32°С.
Интересно, что в Калининграде сегодня будет теплее, чем в Сочи, где сегодня около +25°С.
В течение суток переменная облачность.
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