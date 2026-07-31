77% воронежцев никогда не опаздывают на работу

Постоянных нарушителей дисциплины оказалось немного: 4% опаздывают несколько раз в неделю, 5% — несколько раз в месяц, а 11% — несколько раз в год. При этом в 75% случаев задержка не превышает 10−15 минут, на полчаса опаздывают 11%, на час и более — только 3%.