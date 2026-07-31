В Хабаровске из-за ремонта дороги изменят маршруты двух автобусов

В Хабаровске с 1 по 15 августа из-за дорожных работ будет закрыто движение транспорта на участке улицы Суворова — от улицы П. Л. Морозова до Краснореченской. В связи с этим временно изменится схема движения двух муниципальных маршрутов — № 71−1 и № 71−2 «Торговый центр (Южный микрорайон) — Осиповка». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Автобусы, следующие из центра города в сторону Торгового центра в Южном микрорайоне, от остановки «Магазин “Баярд” на улице П. Л. Морозова повернут налево на улицу Репина, затем направо на Краснореченскую, сделают остановку на “Улице Сурикова”, после чего свернут налево на Суворова и продолжат движение по обычному маршруту.
В обратную сторону — от Рынка «Южный» до центра — автобусы поедут по улице Суворова до остановки «Заводская», затем свернут направо на Краснореченскую, левее на Репина и далее направо на П. Л. Морозова.
На время ремонта из схемы движения исключат две остановки: «Администрация Индустриального района» на улице П. Л. Морозова (при движении из центра) и «Судостроительный завод» на той же улице (при движении в центр).
В мэрии Хабаровска принесли извинения за временные неудобства и попросили пассажиров заранее планировать поездки с учётом изменений.
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