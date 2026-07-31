В Хабаровске из-за ремонта дороги изменят маршруты двух автобусов

Автобусы, следующие из центра города в сторону Торгового центра в Южном микрорайоне, от остановки «Магазин “Баярд” на улице П. Л. Морозова повернут налево на улицу Репина, затем направо на Краснореченскую, сделают остановку на “Улице Сурикова”, после чего свернут налево на Суворова и продолжат движение по обычному маршруту.