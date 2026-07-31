Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Волгограда вернулся к работе после угрозы беспилотников ВСУ

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Волгограда, которые вводились ночью.

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Волгограда, которые вводились ночью 31 июля из-за атаки украинских БПЛА.

— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

В настоящее время задерживаются 18 авиарейсов.

Напомним, что в Волгограде минувшей ночью отражали массированный налет вражеских БПЛА. Пять человек пострадали. На объектах, куда попали беспилотники, произошли возгорания.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше