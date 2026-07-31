Аэропорт Волгограда вернулся к работе после угрозы беспилотников ВСУ

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Волгограда, которые вводились ночью 31 июля из-за атаки украинских БПЛА.
— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.
В настоящее время задерживаются 18 авиарейсов.
Напомним, что в Волгограде минувшей ночью отражали массированный налет вражеских БПЛА. Пять человек пострадали. На объектах, куда попали беспилотники, произошли возгорания.
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