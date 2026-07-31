Умер бывший капитан «Милана» Франко Барези

Пресс-служба итальянского «Милана» сообщила о смерти бывшего капитана команды и чемпиона мира 1982 года Франко Барези. Легендарному защитнику было 66 лет.
По данным СМИ, в последние годы Барези боролся с тяжелым заболеванием. В клубе выразили соболезнования в связи с его уходом, отметив, что его пример, характер и вклад в историю «россонери» навсегда останутся частью ДНК команды. Там также напомнили, что закрепленный за футболистом шестой номер навсегда выведен из обращения.
Барези считается одним из величайших защитников в истории футбола и главным символом «Милана». Он провел в составе клуба всю профессиональную карьеру, выступая за команду с 1977 по 1997 год. Вместе с «россонери» футболист шесть раз становился чемпионом Италии и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.
Несмотря на сравнительно невысокий для защитника рост, Барези прославился великолепным пониманием игры, тактическим мышлением и точными передачами, став образцом для игроков своего амплуа. В 1999 году его признали «Игроком столетия» в истории «Милана».
В составе сборной Италии Барези завоевал золотую медаль чемпионата мира 1982 года, стал серебряным призером мирового первенства 1994 года, бронзовым призером ЧМ-1990, а также выиграл бронзу чемпионата Европы 1988 года.
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