Умер бывший капитан «Милана» Франко Барези

По данным СМИ, в последние годы Барези боролся с тяжелым заболеванием. В клубе выразили соболезнования в связи с его уходом, отметив, что его пример, характер и вклад в историю «россонери» навсегда останутся частью ДНК команды. Там также напомнили, что закрепленный за футболистом шестой номер навсегда выведен из обращения.