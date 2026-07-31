В Красноярском крае с 1 августа повысят пенсии более 190 тысячам работающих пенсионеров

С 1 августа Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю проведет перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Повышение коснется более 190 тысяч жителей региона. Прибавку получат пенсионеры по старости и инвалидности, за которых работодатели в 2025 году уплачивали страховые взносы. Размер увеличения для каждого человека рассчитают индивидуально, он зависит от официальной зарплаты, продолжительности работы в прошлом году и количества пенсионных коэффициентов, сформированных за этот период. Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента. Стоимость одного коэффициента определяется годом назначения пенсии либо датой последнего увольнения пенсионера. Узнать количество накопленных пенсионных коэффициентов можно через выписку из индивидуального лицевого счета в личном кабинете на портале «Госуслуги». Перерасчет пройдет автоматически, пенсионерам не нужно подавать заявления или обращаться в СФР: выплаты в новом размере поступят в установленные сроки. Напомним, что с начала года 500 многодетных семей в Красноярском крае получили помощь на развитие ЛПХ.