Ученые получили новые данные о редком лесном северном олене

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Саяно-Шушенском заповеднике продолжаются исследования реликтовой группировки лесного северного оленя, занесенного в Красную книгу России.
Научные сотрудники Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» обработали материалы очередной экспедиции, в ходе которой изучили места обитания животных, провели визуальные наблюдения и сняли данные с фотоловушек.
Лесной северный олень обитает в труднодоступной гольцовой зоне заповедника, что долгое время затрудняло систематическое изучение вида. Однако уже десятый год специалисты проводят ежегодные экспедиции, постепенно расширяя территорию исследований и собирая новые сведения о популяции.
Во время полевых работ этого года ученые обследовали маршрут с перепадом высот от 500 до 2500 метров над уровнем моря. На разных участках удалось зафиксировать несколько встреч с животными.
«Сначала мы обнаружили трех самцов, которые лежали на снежнике, спасаясь от мух, мошек и других кровососущих насекомых. Олени спали на снегу на горном хребте между двумя реками. Они подпустили нас довольно близко и удалось их сфотографировать. Позже, уже в другом месте, произошла еще одна визуальная встреча», — рассказал старший научный сотрудник Роман Афанасьев.
Дополнительную информацию ученые получили благодаря фотоловушкам. По данным камер, самцы чаще посещают водопои и появляются у горных озер, тогда как самки преимущественно держатся вблизи рек.
Собранные материалы помогут скорректировать дальнейшие маршруты наблюдений и получить новые сведения о численности, поведении и распределении копытных.