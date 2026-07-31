Ученые получили новые данные о редком лесном северном олене

«Сначала мы обнаружили трех самцов, которые лежали на снежнике, спасаясь от мух, мошек и других кровососущих насекомых. Олени спали на снегу на горном хребте между двумя реками. Они подпустили нас довольно близко и удалось их сфотографировать. Позже, уже в другом месте, произошла еще одна визуальная встреча», — рассказал старший научный сотрудник Роман Афанасьев.