Стало известно, когда закончится массовый купальный сезон в Москве

Предстоящие выходные, 1−2 августа, являются последними днями в Москве, когда можно будет искупаться. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в субботу, 1 августа, в Москве ожидается солнечная сухая погода. Температура воздуха поднимется до 26−29 градусов. Ночью прогнозируется плюс 13−16 градусов.
Ожидается кратковременное повышение УФ-индекса до 7 баллов. Этот показатель классифицируется как высокий и является достаточным для получения загара.
«Температура воды в реках и озерах Центральной России — от плюс 18 до 23 градусов — это будет финал массового купания», — написал синоптик в своем Telegram-канале.
В это воскресенье, 2 августа, столбики термометров поднимутся до 28−31 градуса. Однако после шести часов с северо-запада придет холодный фронт, небо затянет тучами, и пройдут короткие грозовые дожди.
Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, какой будет погода в Москве в пятницу, 31 июля.
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