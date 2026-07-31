Дальневосточный Медиафорум в Хабаровске: идеи, люди и новые смыслы главного медиасобытия ДФО

Хабаровск на два дня стал центром профессионального диалога о будущем медиаотрасли на Дальнем Востоке. 23−24 июля Дальневосточный Медиафорум (12+) собрал более 1300 участников — представителей федеральных и региональных СМИ, органов власти, бизнеса, экспертного сообщества, пресс-служб, госпабликов, блогеров, а также студентов и школьников, которые только начинают свой путь в медиасфере. Площадками отраслевого события стали Дом офицеров Восточного военного округа и Молодежный досуговый центр.
Организаторами форума выступили Правительство Хабаровского края и министерство внутренней и информационной политики региона при поддержке Хабаровского и Приморского отделений Союза журналистов России.
За два дня участники посетили 35 дискуссий, лекций, мастер-классов и творческих встреч, объединивших пять тематических направлений. В центре внимания оказались развитие современных медиа, военная журналистика, формирование образа региона, освещение выборов-2026 и подготовка молодых специалистов в рамках трека «Молодежный медиахаб» (12+).
Все тематические направления форума были объединены общими стратегическими задачами: укреплением образа Хабаровского края как экономического и интеллектуального центра Дальнего Востока, развитием профессиональных компетенций медиасообщества, созданием площадки для диалога между СМИ, блогерами, властью и бизнесом, продвижением ценностей Года единства народов России, а также поддержкой молодых специалистов и формированием кадрового резерва отрасли.
Старт основному диалогу о будущем медиаотрасли дали на торжественном открытии форума 23 июля. В церемонии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов и телеведущий Дмитрий Губерниев. С видеообращениями к участникам выступили официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и политолог Евгений Минченко. Именно здесь были обозначены главные темы двухдневной программы — развитие современной журналистики, обмен профессиональным опытом и формирование качественного информационного пространства.
Дальневосточный Медиафорум торжественно открыли в Хабаровске.
От новых форматов до работы с аудиторией: чему учились участники форума.
Образовательная программа стала одним из ключевых элементов форума, объединив журналистов, редакторов, сотрудников госпабликов и медиаспециалистов. В рамках лекций и мастер-классов участники знакомились с современными технологиями создания контента, новыми форматами подачи информации и подходами к развитию медиа в условиях цифровой трансформации.
Секреты ведения соцсетей раскрыли сотрудникам госпабликов и СМИ на ДВ Медиафоруме.
Эксперты рассказали о грамотной переупаковке контента, ведущих трендах и поделились успешными кейсами.
В программу вошли встречи, посвященные будущему печатной прессы, развитию региональных редакций, дизайну СМИ, работе с социальными сетями и мессенджерами. Эксперты делились практическими кейсами, разбирали актуальные тренды и объясняли, как адаптировать медиапродукты под меняющиеся запросы аудитории. Отдельный блок был посвящен работе в социальных сетях — от переупаковки материалов до эффективного взаимодействия с читателями и подписчиками.
Про современный дизайн печатных СМИ рассказали участникам Дальневосточного Медиафорума в Хабаровске.
Продолжением профессионального диалога стали творческие встречи с известными представителями медиасферы. Одним из гостей программы стал телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который поделился опытом работы в прямом эфире, рассказал о современных медиа и принципах взаимодействия с аудиторией. Также в рамках дискуссии «Спорт как медиаповод» (12+) телеведущий вместе с экспертами показал, как спортивные события приобретают медийное звучание и выходят далеко за рамки самих соревнований.
Творческая встреча с Дмитрием Губерниевым прошла на Дальневосточном Медиафоруме в Хабаровске.
Герои и истории: военная журналистика через призму человеческих судеб.
Особое место в программе форума заняла патриотическая повестка, в центре которой оказались темы военной журналистики, сохранения исторической памяти и личных историй участников событий. Серия лекций, творческих встреч и дискуссий объединила представителей медиасообщества, ветеранов и участников СВО. В рамках дискуссии «Жизнь после СВО: своих не бросаем» (12+) эксперты обсудили возвращение военнослужащих к мирной жизни, вопросы социальной адаптации, психологической поддержки и профессиональной реализации после службы.
Жизнь после СВО: все только начинается — к такому выводу пришли участники дискуссии на Дальневосточном МедиаФоруме.
Военкоры, ветераны и «штатские журналисты» искали ответ на вопрос «Что должно делать общество для вернувшихся из-за ленточки».
Хабаровский край в фокусе: как формируется образ региона.
Еще одной важной темой форума стал разговор о том, каким Хабаровский край и Дальний Восток предстают в информационном пространстве. Участники обсудили, как через истории людей, достижения предприятий, культурные инициативы и туристические проекты формировать узнаваемый образ региона и находить отклик у аудитории. Этой повестке посвятили дискуссию «Тихоокеанская Россия: кто формирует образ будущего Дальнего Востока?» (12+). Эксперты рассмотрели, как меняется восприятие восточных территорий, какие инструменты помогают продвигать их потенциал и укреплять присутствие региона в федеральной и международной повестке. Модераторами встречи выступили председатель Приморского отделения Союза журналистов России и соучредитель сети информационных агентств PrimaMedia Виктор Суханов, а также ректор Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин.
Образ будущего Дальнего Востока обсудили эксперты Медиафорума в Хабаровске.
Эта тема получила продолжение в других дискуссиях программы — «Туризм и медиа: как рассказывать о Хабаровском крае» (12+) и встрече «Литературный и культурный код Дальнего Востока: региональная идентичность, диалог с Азией» (12+). Участники обсудили, как через медиа раскрывать туристический потенциал территории, сохранять культурное наследие и находить новые формы представления Дальнего Востока — через литературу, искусство и современные медиапроекты.
Эксперты Медиафорума в Хабаровске рассказали о медиаобразе Дальнего Востока.
Выборы-2026: журналистика в эпоху информационных вызовов.
Отдельный блок программы был посвящен роли медиа в избирательном цикле. В рамках трека «Выборы-2026: роль медиа в избирательном цикле» (12+) участники обсудили особенности освещения электоральной кампании, правовые аспекты работы журналистов, противодействие фейкам и манипуляциям, а также взаимодействие СМИ с избирательными комиссиями. Одним из ключевых событий направления стала дискуссия «Освещение выборов-2026: между хайпом и ответственностью. Роль региональных СМИ в предвыборном цикле» (12+). В центре внимания оказались современные тенденции политической коммуникации, работа медиа в условиях цифровых платформ и распространения большого объема информации, а также поиск баланса между оперативностью, достоверностью и ответственным подходом к освещению выборной повестки.
Хайп VS ответственность: эксперты Дальневосточного Медиафорума — о роли региональных СМИ в предвыборной гонке.
Как медиа работать с политической повесткой в эпоху фейков и цифровых платформ, обсудили эксперты в Хабаровске.
«Молодежный медиахаб»: территория новых имен.
Одной из точек притяжения для молодых участников стал трек «Молодежный медиахаб» (12+). Он собрал школьников и студентов со всего Дальнего Востока, которые на протяжении двух дней знакомились с современными инструментами создания контента, пробовали себя в роли авторов медиапроектов и разбирались, какие навыки сегодня нужны будущим журналистам и блогерам. Участники активно включались в разговор: делились мнением, обсуждали актуальные темы и вместе с экспертами разбирали реальные ситуации из медиасферы. Интерес к программе сохранялся на протяжении всего трека — вопросы из зала звучали после каждой встречи, а обсуждения нередко продолжались и после завершения выступлений.
Будущих журналистов и блогеров объединил Дальневосточный Медиафорум в Хабаровске.
Участники обсуждали новые медиа, задавали вопросы экспертам и искали новые идеи для собственных проектов.
Вместе с тем, программу форума дополнили культурно-исторические проекты. В рамках мероприятия прошла передвижная выставка Российского военно-исторического общества «Герои и подвиги» (12+), посвященная героям Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. Также гости познакомились с выставкой СМИ и получили возможность принять участие в творческом конкурсе «Влюбиться в Хабаровск» (6+).
Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia.
Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia.
Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia.
Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia.
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«Хабаровский край: победы, ценности, единство».
Главным смысловым событием Дальневосточного Медиафорума выступила пленарная дискуссия «Хабаровский край: победы, ценности, единство — роль медиа» (12+), объединившая представителей органов власти, федеральных СМИ и экспертного сообщества. В обсуждении приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, телеведущий Дмитрий Губерниев, военный корреспондент Семен Пегов, коммерческий директор «Первого канала» Петр Шепин, начальник управления по работе с ДФО АНО «Диалог Регионы» Андрей Новиков, а также депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Максим Иванов. Модератором встречи выступила заместитель министра внутренней и информационной политики Хабаровского края Марина Морозова. Основной акцент в ходе дискуссии был сделанна роли современных медиа в развитии территорий, укреплении общественного единства, продвижении традиционных российских ценностей и формировании образа Хабаровского края и Дальнего Востока в информационном пространстве страны.
«Мы действительно задаем тренды»: пленарная дискуссия Дальневосточного Медиафорума — главное.
Участники одного из ведущих отраслевых событий ДФО обсудили настоящее и будущее Хабаровского края в информационной повестке страны.
Завершился Дальневосточный Медиафорум торжественной церемонией закрытия, ставшей финальной точкой двух насыщенных дней профессионального диалога, обмена опытом и новыми идеями. Подводя итоги форума, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что главной ценностью мероприятия стали люди, готовые объединять усилия и вместе формировать современную информационную повестку. По словам главы региона, такие отраслевые площадки помогают развивать медиасообщество, укреплять профессиональные связи и усиливают роль Дальнего Востока в информационном пространстве страны.
— Эти два насыщенных дня мы провели с пользой. Мы обменивались опытом, учились друг у друга, но главный итог — возможность объединять людей и формировать информационную повестку. Благодарю вас за то, что вы отнеслись к форуму неравнодушно — как профессионалы и как жители нашей страны. Средства массовой информации во многом формируют общественное мнение, поэтому желаю вам и дальше придерживаться важнейших принципов журналистики — оперативности и достоверности в освещении событий. В ближайшие годы, когда роль Востока России будет только расти, нам потребуется больше талантливых и умелых представителей медиасферы. И таких событий, подобных нашему Медиафоруму, уверен, будет всё больше, — отметил губернатор.
Торжественной церемонией завершился Дальневосточный Медиафорум в Хабаровске.
Отметим, что все дни Дальневосточного Медиафорума его работу подробно освещали журналисты, СММ-специалисты, фотокорреспонденты и видеографы СМИ, входящих в сеть информационных агентств PrimaMedia — ИА AmurMedia (18+), ИА PrimaMedia (18+) и ИА EAOMedia (18+). Все публикации, посвященные отраслевому событию, собраны в специальном медиапроекте «Дальневосточный МедиаСаммит».
Традиция проведения дальневосточных отраслевых форумов началась в 2014 году во Владивостоке. За прошедшие годы МедиаСаммит и Медиафорум принимали Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, а в 2026 году к экосистеме ведущего отраслевого события Дальнего Востока впервые присоединился Хабаровск, подтвердив статус одного из ключевых медиацентров макрорегиона.