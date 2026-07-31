Дальневосточный Медиафорум в Хабаровске: идеи, люди и новые смыслы главного медиасобытия ДФО

Одной из точек притяжения для молодых участников стал трек «Молодежный медиахаб» (12+). Он собрал школьников и студентов со всего Дальнего Востока, которые на протяжении двух дней знакомились с современными инструментами создания контента, пробовали себя в роли авторов медиапроектов и разбирались, какие навыки сегодня нужны будущим журналистам и блогерам. Участники активно включались в разговор: делились мнением, обсуждали актуальные темы и вместе с экспертами разбирали реальные ситуации из медиасферы. Интерес к программе сохранялся на протяжении всего трека — вопросы из зала звучали после каждой встречи, а обсуждения нередко продолжались и после завершения выступлений.