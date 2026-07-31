Демешин: в Дебальцево продолжаются ремонтные работы

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проверил ход восстановительных работ в подшефном городе Дебальцево Донецкой Народной Республики. Шефство над городом Хабаровский край взял в 2022 году. В рамках визита глава региона осмотрел два многоквартирных дома — их ремонтируют от фундамента до кровли строго по графику. Также он оценил ремонт первого этажа центральной больницы и работу на втором этаже, проверил монтаж металлокаркаса в ФОКе «Локомотив» и прогулялся по «Скверу любви», благоустройство которого инициировал Хабаровский край. «Заехал в детский сад “Звездочка”. Недавно мы завершили там масштабный ремонт. Теперь это уютный мир для малышей. Привез ребятам игрушки и развивающие игры. Видеть их искренние счастливые глаза — бесценно. Ради этого мы и работаем», — поделился губернатор. Также Дмитрий Демешин подчеркнул: помощь Дебальцево продолжается, восстановление идет по графику, чтобы люди жили в тепле и уюте.