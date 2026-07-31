Звездопад Персеиды и парад планет увидят нижегородцы в одну ночь

Жители Нижегородской области станут свидетелями редкого космического зрелища: в ночь с 12 на 13 августа одновременно произойдут два заметных астрономических явления — пик активности метеорного потока Персеиды и выравнивание пяти планет, сообщиил в «Ньюсрум24».
Как пояснил Николай Лапин, декан физико‑технологического факультета Мининского университета, наибольшая интенсивность Персеид придётся на период после полуночи — наблюдать поток можно будет примерно до 4−5 часов утра. При ясной погоде любители астрономии смогут увидеть до сотни метеоров в час.
Источником потока выступает созвездие Персея — именно из этой точки небесной сферы визуально исходят «падающие звёзды». Особую ценность наблюдению придаст новолуние: отсутствие яркого лунного света сделает небо максимально тёмным, благодаря чему станут заметны даже не самые яркие метеоры.
Незадолго до рассвета откроется ещё одно редкое зрелище — парад планет. На небосводе одновременно появятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Все эти планеты будут различимы без специального оборудования, а использование бинокля позволит рассмотреть их подробнее.
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