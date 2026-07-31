Звездопад Персеиды и парад планет увидят нижегородцы в одну ночь

Незадолго до рассвета откроется ещё одно редкое зрелище — парад планет. На небосводе одновременно появятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Все эти планеты будут различимы без специального оборудования, а использование бинокля позволит рассмотреть их подробнее.