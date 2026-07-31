В Крыму завершается ремонт дороги Ялта — Севастополь

Ремонт дороги Ялта — Севастополь в Республике Крым практически завершен. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта республики.
Специалисты обновляют проезжую часть длиной 8,2 км. Они уже уложили новый асфальт и укрепили обочины. Осталось нанести разметку и установить дорожные знаки, а также смонтировать элементы безопасности.
Трасса Ялта — Севастополь связывает Ялту с западным побережьем полуострова. Она ведет к популярным туристическим местам: Никитскому ботаническому саду, Массандровскому дворцу, замку «Ласточкино гнездо», дворцам у поселков Мисхор, Гаспра и Алупка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.