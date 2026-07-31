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В Крыму завершается ремонт дороги Ялта — Севастополь

Эта трасса ведет к популярным туристическим местам.

Ремонт дороги Ялта — Севастополь в Республике Крым практически завершен. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта республики.

Специалисты обновляют проезжую часть длиной 8,2 км. Они уже уложили новый асфальт и укрепили обочины. Осталось нанести разметку и установить дорожные знаки, а также смонтировать элементы безопасности.

Трасса Ялта — Севастополь связывает Ялту с западным побережьем полуострова. Она ведет к популярным туристическим местам: Никитскому ботаническому саду, Массандровскому дворцу, замку «Ласточкино гнездо», дворцам у поселков Мисхор, Гаспра и Алупка.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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