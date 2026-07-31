Удаленная с ЕГЭ из-за якобы камеры в пуговице ученица добилась пересдачи в суде

В Карачаево-Черкесии ученицу отстранили от ЕГЭ по биологии из-за подозрений, что в пуговицу ее блузки встроена видеокамера. Девушка через суд доказала отсутствие техники и добилась права на пересдачу. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, представитель несовершеннолетней настаивал на незаконности удаления школьницы с экзамена по надуманным подозрениям.
Как следует из пояснительной записки членов ГЭК, у проверяющего возникли сомнения относительно третьей пуговицы на блузке девушки. На заседании представитель комиссии признался, что не уверен в обвинениях, поскольку просто увидел блики на пуговице и решил, что там камера.
Согласно административному протоколу, ученица читала экзаменационные листы поочередно и держала их вертикально, а одна из пуговиц отличалась от остальных и вызвала срабатывание металлоискателя. При этом ни способ обнаружения аппарата, ни сам предмет не были описаны. К моменту суда девушку так и не признали виновной.
В ходе разбирательства выяснилось, что школьница носит жесткий корсет с металлическими вставками. Металлоискатель среагировал на него еще на входе. Пуговиц на ее рубашке и вовсе не оказалось — только металлические кнопки. В итоге суд признал недоказанным обвинение ГЭК и позволил выпускнице пересдать тест.
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