Удаленная с ЕГЭ из-за якобы камеры в пуговице ученица добилась пересдачи в суде

Согласно административному протоколу, ученица читала экзаменационные листы поочередно и держала их вертикально, а одна из пуговиц отличалась от остальных и вызвала срабатывание металлоискателя. При этом ни способ обнаружения аппарата, ни сам предмет не были описаны. К моменту суда девушку так и не признали виновной.