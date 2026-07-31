Ущерб в деле бенефициара белгородской ГК «Эфко» Кустова оценили в 8,6 млрд

Немного позже стало известно, что суд также заключил под стражу бенефициара ГК «Эфко» Валерия Кустова. Предпринимателю, а также трем топ-менеджерам группы компаний вменяют мошенничество в особо крупном размере. Вместе с ними по делу, которое касается хищений субсидий на производство гражданских БПЛА, проходит также сотрудница управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ. Коллектив «Эфко» в то же время выражает поддержку задержанным сотрудникам, отмечая их роль в обеспечении продовольственной безопасности РФ. В группе уточняют, что защита «убеждена в полной невиновности своих доверителей и считает предъявленные обвинения необоснованными».